E' morto Toby Keith. Il cantante statunitense, star del country, aveva 62 anni. Keith è morto ieri, 5 febbraio, per un cancro allo stomaco che gli era stato diagnosticato nel 2021. Il decesso è stato annunciato con un comunicato sul sito dell'artista e sui canali social. "Toby Keith si è spento serenamente nella serata di ieri, 5 febbraio, circondato dall'affetto della sua famiglia. Ha combattuto la sua battaglia con grazia e coraggio", si legge. A giugno 2022, il cantante aveva reso nota la notizia relativa alla malattia: "Ho passato gli ultimi 6 mesi tra chemioterapia, radioterapia e un'operazione. Per ora, tutto bene. Ho bisogno di tempo per respirare, recuperare e rilassarmi".

Keith ha raggiunto il successo sin dagli anni '90 con brani come Red Solo Cup e I Don’t Wanna Talk About Me. Nel 2002 ha inciso Courtesy of the Red, White and Blue, un inno patriottico scritto dopo gli attacchi al World Trade Center dell'11 settembre 2001. Keith ha eseguito il brano a gennaio 2017 nel concerto inaugurale per l'insediamento di Donald Trump, eletto presidente degli Stati Uniti nel novembre 2016.