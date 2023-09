In studio gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata

Torna oggi in prime time su La7 Propaganda Live di Diego Bianchi, Makkox e tutta la sua banda. Un primo appuntamento ricco di tante novità, ospiti e sorprese. Tra i presenti, in collegamento, venerdì 15 settembre il regista e attore Marco Paolini. Torna anche la scrittrice Chiara Valerio, mentre non mancheranno gli straordinari e immancabili monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea.

Il primo reportage della nuova stagione sarà dedicato all’immigrazione. Diego Bianchi ci porta infatti nel racconto di un reportage straordinario, un viaggio di 3000 km dal Texas al Messico, Il confine è segnato dal Rio Grande, lì il governatore repubblicano Abbot ha lanciato un'operazione per fermare l’immigrazione “illegale” militarizzando tutta la sponda del fiume, con un 'ultima barbarica invenzione di una barriera di Boe di 300 metri. Diego era lì, ha documentato e intervistato.

