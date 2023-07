Torna Rototom Sunsplash, l'evento del reggae europeo

Dal 16 al 22 agosto in Spagna la 28esima edizione, oltre 100 artisti da tutto il mondo

Torna dal 16 al 22 agosto prossimi a Benicàssim (Spagna) la 28ma edizione del Rototom Sunsplash, dal 1994, il festival europeo più importante nel suo genere. Dopo la ripartenza dello scorso anno che ha registrato oltre 200mila presenze da tutto il mondo, l’evento si conferma come punto di riferimento internazionale tra musica, cultura, arte, food e la tipica accoglienza che ha sempre contraddistinto la manifestazione. 7 giorni ricchi di contenuti con centinaia di artisti da oltre 20 paesi e 5 continenti, più di 130 tra concerti e sound system, 20 aree dedicate su una superficie complessiva di oltre 130mila mq.

Tra le proposte del palco principale Barrington Levy, Capleton, Kabaka Pyramid, Junior Marvin & The Legendary Wailers, Don Carlos & Dub Mission Band, Anthony B, Lila Iké, Mutabaruka e il collettivo Inna de Yard; l’iconico cantante reggae giamaicano Burning Spear, come lo storico trio The Pioneers.

La scaletta prosegue attraverso la scena musicale africana (la nigeriana Yemi Alade e l'ivoriano Tiken Jah Fakoly) e l'Europa. Qui emergono la leggendaria band britannica Steel Pulse, i francesi L'Entourloop e Biga Ranx, e gli spagnoli Zoo. Sempre sul main stage la leggendaria band reggae di Birmingham UB40, che vanta 45 anni di carriera musicale e che si esibirà sotto la guida di Ali Campbell, membro fondatore e cantante del gruppo.

Ampio spazio al food e beverage con decine di stand enogastronomici provenienti da tutto il mondo. Dal kebab turco alla gastronomia africana, dalle proposte per vegetariani, vegani, celiaci e menù kids, da gustare con birra, cocktail o drink analcolici, tutto servito con materiali. Cultura e confronto nel Social Forum, nella House of Rastafari e nella Reggae University.

Dibattiti, conferenze e workshop, ma anche sport, laboratori, arte e intrattenimento negli spazi Jamkunda, Pachamama, Social Art Gallery, Rototom Circus e Magico Mundo. Un mercatino con 100 stand e le aree dedicate ai più piccoli come nel Teen Yard, più di 60 eventi dedicati esclusivamente alle famiglie. 10 proiezioni tra film e corti, 17 performance dal circo al parkour, 31 talk tra cui quello dove sarà ospite in video conferenza il filosofo statunitense Noam Chomsky invitato a parlare della tematica della pace.

Sono 76 i workshop dedicati alla sostenibilità, allo yoga, al Diy, all’artigianato e molto altro. Rototom poi è da sempre impegnato con l'ambiente. Riciclare rifiuti, ridurre il consumo di materiali, utilizzare fonti di energia rinnovabili e promuovere buone pratiche, lo hanno consacrato uno dei festival più verdi d’Europa. Dalla raccolta differenziata al riciclo delle acque, dalla riduzione dell’uso della carta all’illuminazione Led alimentata da pannelli solari. Grazie al suo impegno, il Festival ha ricevuto la certificazione carbon footprint (impronta di carbonio) Aenor in conformità allo standard internazionale ISso 14064-1:2018 per il ridotto impatto ambientale, dovuta alle limitate emissioni di CO2.