Tory Lanez condannato a 10 anni per aver sparato a Megan Thee Stallion

Il fatto nel 2020 durante il viaggio di ritorno da una festa in piscina organizzata dalla star del reality Kylie Jenner. Il rapper da allora è in carcere

Il rapper canadese Tory Lanez è stato condannato a 10 anni di carcere per aver sparato nel 2020 ai piedi della musicista Megan Thee Stallion, artista vincitrice del Gramy. Lanez, riferisce la Bbc, è stato giudicato colpevole nel mese di dicembre dello scorso anno di tre accuse relative alla sparatoria - che ha avuto luogo durante il viaggio di ritorno da una festa in piscina organizzata dalla star del reality Kylie Jenner - e da allora è detenuto in carcere.

Il procuratore distrettuale di Los Angeles ha affermato dopo il verdetto che la fama di Megan Thee Stallion, superstar dell'hip-hop, ha contribuito a portare l'attenzione sulla questione della violenza contro le donne. "Il fatto che sia un'intrattenitrice di successo ha accesso un importante riflettore sulla questione della violenza contro le donne", ha infatti detto il procuratore George Gascón.