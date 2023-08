Toto Cutugno, morto oggi 22 agosto 2023 all'età di 80 anni, ha ottenuto in carriera un enorme successo all'estero con le sue canzoni, a cominciare da L'Italiano (1983). Il video dell'esibizione al Festival di Sanremo, ancora oggi colleziona milioni di visualizzazioni e commenti da paesi come la Russia e l'Albania.

''Uno degli artisti stranieri più amati e conosciuti in Russia'', scrive l'agenzia di stampa Ria Novosti, ricordando che ''Cutugno si è esibito più volte in Russia e ha preso parte a progetti congiunti con artisti nazionali''. Viene quindi data voce al musicista russo Sergei Penkin, che ha definito Cutugno "un compositore meraviglioso, una persona meravigliosa''.

"Eri un grande, Italiano vero, dovevamo vederci quest’estate a Valona ma Dio ha deciso farti riposare in pace, mentre a noi rimangono le tue canzoni registrate per sempre nel cuore di tantissimi albanesi", scrive in italiano sul suo profilo facebook il premier albanese Edi Rama, che aggiunge: "Grazie di tutto Toto Cutugno è stato un privilegio vivere contemporaneamente con un mito come te".