L'ex capitano giallorosso spiega la Cappella Sistina e la Bocca della Verità in un'esilarante finto servizio per il Tg

Francesco Totti guida virtuale dei beni culturali della Capitale per riavvicinare i romani alla cultura. È l'esilarante trovata di Fiorello, andata in onda questa mattina a 'Viva Rai2', in un finto servizio giornalistico di Manuela Moreno del Tg2, ormai 'spalla' assidua del programma dello showman.

"Come riavvicinare i cittadini romani all'arte?", esordisce la giornalista. Mentre sullo schermo appare Biggio nella Cappella Sistina che osserva la 'Creazione di Adamo' e si sente la voce di Totti illustrare: "L'ho vedete così, Adamo col coso de fori, ma la Creazione rappresenta l'apica della cultura rinascimentale. Se me posso permette, il punto più alto della creazione divina".

Poi la scena si sposta alla Bocca della Verità, con Casciari che assiste ad un tour virtuale con il classico 'casco' per la visione 3D. Totti appare davanti al mascherone di marmo: "Dice che assomiglia a Giove Ammone, che non ve devo spiega' manco chi è, anche se a me me pare De Rossi". Casciari a quel punto vuole interagire con la guida virtuale: "Ehi Totti, infila la mano nella Bocca della Verità". La reazione dell'ex capitano della Roma è esilarante: "Infilacela te la mano, virtuale ma mica cojone".