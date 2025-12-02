Tv: Sabrina Salerno a Belve, 'Berlusconi? Mai stata la sua amante'

Dal presunto flirt con Berlusoni al rapporto complicato con il padre. Sabrina Salerno ospite a Belve, nella puntata in onda oggi, martedì 2 dicembre su Raidue, risponde alle domande di Francesca Fagnani. “Quanto c’è di vero in quel gossip?” chiede Fagnani sul ‘noto’ flirt con Silvio Berlusconi. “Non sono mai stata la sua amante” risponde la cantante di ‘Boys’ che aggiunge: “Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po' sfrontata. Mi impose al programma ‘Premiatissima’. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente”.

Sul difficile rapporto col padre Salerno confessa: “L’ho conosciuto solo a 12 anni, non ha voluto riconoscermi”. “Lei ha chiesto il test del Dna?” domanda la giornalista. “Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome” spiega Salerno. “Lo ha sempre protetto?” chiede Fagnani. “Era un uomo in carriera, un personaggio in vista della finanza” la sua risposta.

A Francesca Fagnani, poi, Salerno fa una sorprendente rivelazione: “Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica”. “Ci dica chi è” indaga Fagnani. “No. È amatissimo, uno che fa gli stadi”. “Baglioni” dice la giornalista e Salerno, dopo una pausa, con un sorriso titubante prova a glissare: “Lei è tremenda Fagnani…”.