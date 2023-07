L'intervista al deepfake del defunto Presidente Usa è stata fatta da Sarah Varetto per Sky per lanciare una riflessione sul tema delle nuove tecnologie e delle fake news

"Se fossi ancora in vita e Presidente degli Stati Uniti, sarei disposto a intraprendere negoziati con il Presidente Putin per cercare una soluzione pacifica alla situazione in Ucraina”. Così ha risposto, a una domanda sulla possibile soluzione al conflitto in corso, l’ex presidente americano John Fitzgerald Kennedy, ricreato tramite intelligenza artificiale e intervistato da Sarah Varetto.

Si tratta di una provocazione che Sky ha voluto lanciare per riflettere sul tema delle fake news e dei rischi crescenti che le nuove tecnologie e in particolare l’Intelligenza artificiale generativa, possono presentare per la nostra società, ma anche delle opportunità di crescita e sviluppo che queste tecnologie possono offrire.

L’intervista integrale al deepfake di Kennedy sarà trasmessa all’interno della trasmissione 'Trappole virtuali e libertà digitale' condotta da Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky, in onda domani alle 18.30 e in replica domenica 16 luglio alle 21 su Sky Tg24. Al dibattito hanno partecipato il direttore di Sky Tg24, Giuseppe De Bellis e l’imprenditore e autore multimediale Roberto Carraro, l’imprenditrice Laura Sposato e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti.

“La sfida della nostra epoca è quella lanciata dal mondo digitale che attraverso algoritmi e nuove tecnologie può mettere a dura prova la democrazia e creare grandi disuguaglianze sociali. Comprendere e padroneggiare la tecnologia è fondamentale per affrontare i cambiamenti che la contemporaneità ci impone. Con Sky Up, il programma di Sky creato per combattere il divario digitale, vogliamo dare il nostro contributo per promuovere la digital equity, mettendo a disposizione di chi è più svantaggiato strumenti e competenze che diano alle persone possibilità di crescita e realizzazione personale e professionale”, ha dichiarato Sarah Varetto, EVP Communications, Inclusion & Bigger Picture di Sky Italia.

Sul fronte dell’informazione Sky Tg24 vuole essere un punto di riferimento per l’approfondimento sull’Intelligenza artificiale, con una programmazione dedicata che ha come obiettivo quello di aiutare il pubblico a capire non solo cos’è l’intelligenza artificiale e quali siano i suoi campi di applicazione, ma anche di affrontare i temi etici e filosofici che questa tecnologia sta ponendo al genere umano. L’immagine di Kennedy è stata creata dagli autori digitali Roberto e Gualtiero Carraro, che con la loro società, Carraro LAB, sviluppano piattaforme, tecnologie e contenuti innovativi nei settori più avanzati dei nuovi media.

“Abbiamo creato per finalità dimostrative quello che possiamo ribattezzare John Fake Kennedy. Si tratta di una figura generata dall'intelligenza artificiale. Il suo aspetto è stato creato della tecnologia deep fake, le sue risposte sono state ottenute tramite Chat GPT. Oggi, con delle semplici app, è sempre più facile costruire immagini di questo tipo”, ha dichiarato Roberto Carraro. “Grazie al rapido sviluppo di queste tecnologie ci si attende una fase di forte inquinamento informativo. Nel breve periodo ci saranno una serie di episodi di distorsione del mondo dell’infosfera che creeranno grande confusione”. 'Trappole virtuali e libertà digitale' andrà in onda sabato 15 luglio alle 18.30 e in replica domenica 16 luglio alle 21 su Sky Tg24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Dtt e disponibile on demand e su Skytg24.it