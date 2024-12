'Un mondo in cui credere', Giancarlo Lucariello celebra il bel canto italiano

Un ponte tra tradizione e innovazione è il cuore pulsante di 'Un mondo in cui credere – Romanze senza tempo', il nuovo album ideato, prodotto e realizzato da Giancarlo Lucariello. Disponibile dal 6 dicembre su tutte le principali piattaforme digitali, l’opera rappresenta un viaggio attraverso 9 brani carichi di storie, emozioni e poesia. Per gli appassionati di musica in formato fisico, dal 13 dicembre l’album sarà inoltre disponibile in vinile e cd.

Alla guida del progetto Giancarlo Lucariello, celebre per il suo ruolo di primo ‘regista della musica’ in Italia, accompagnato dalla interpretazione del cantante Luca Notari. A impreziosire l'opera, la voce narrante di Marco Attanasio, che apre e chiude l’album con una ‘Presentazione’ e i ‘Titoli di coda’. Lucariello ha iniziato la sua carriera producendo i Pooh (1970-1976), contribuendo a trasformarli in un fenomeno musicale e culturale con album iconici come ‘Opera prima’, ‘Alessandra’, ‘Parsifal’, ‘Un po’ del nostro tempo migliore’ e ‘Forse ancora poesia’ e successi immortali quali ‘Tanta voglia di lei’, ‘Pensiero’ e altri.

Tra i compositori e autori delle romanze: Maurizio Fabrizio, Marco Betta, Guido Morra, Vincenzo Incenzo, Pino Marino, Ennio Speranza, Enzo De Rosa e Maurizio Galli. Molte delle canzoni incluse nel disco sono rimaste per anni in attesa del momento giusto per essere condivise con il pubblico, rendendo questa uscita un evento unico e irripetibile.