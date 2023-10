Beppe Zarbo, Franco Boschi in 'Un posto al sole', lascia la longeva soap italiana. Almeno così sembra da un post pubblicato su Instagram dall'attore che scrive: "il 21 Ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di 'Un posto al sole'. È stata un'avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai ,Freemantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi". "Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un'esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio. Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l'amore che ho ricevuto.Sono grato per l'affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti!", si legge ancora nel post accompagnato da una foto di set. Il primo commento al post è di Claudio Ruffo, Angela, sua moglie nella soap: "Quanti ricordi e come aver vissuto 2 vite nella stessa vita".

Franco e Angela, la storica coppia di Un posto al sole

Franco, appassionato di boxe, dal carattere non semplice, dopo un inizio difficile e anni di vita sregolata, si lega ad Angela (Claudia Ruffo), amore della sua vita con cui ha avuto la figlia Bianca. I due, durante l'estate si erano trasferiti in Sicilia. Nell’ultima puntata in cui si sono visti Angela diceva: “Ci mancherà casa nostra“. “Ma sì, dai. Tanto torniamo presto“, rispondeva Franco prima di andar via lasciando la Terrazza deserta. Dopo l'estate però avevano deciso di restare a vivere in Sicilia e questo aveva alimentato qualche sospetto.