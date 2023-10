Un’altra settimana di novità per un Posto al Sole, la soap in onda tutte le sere alle 20.50 su Rai3, disponibile anche in streaming su RaiPlay. Nella puntata di oggi 10 ottobre, Marina esprime gratitudine a Ida, che le ha salvato la vita. Riflettori sempre accesi su Lara, in procinto di far perdere le proprie tracce per sfuggire a Eduardo, che non accetta la fine della relazione. Il rapporto tra Viola e Damiano è sempre in bilico, mentre Rossella è in pressing su Nunzio. Giancarlo intanto sembra aver conquistato Otello, responsabile però di ciò che Raffaele troverà al suo ritorno.