'Una Notte con le Stelle', la musica italiana protagonista a Malta

E' in programma a Malta, sabato 28 settembre, 'Una Notte con le Stelle', la prima edizione del concerto evento dedicato alla musica italiana. Artisti italiani dal respiro cosmopolita in questo primo appuntamento, nella suggestiva location della piazza monumentale The Granaries nella città di Floriana all’ingresso della capitale La Valletta. Uno spazio che ospita esclusivamente grandi festival e concerti internazionali. 'Una Notte con le Stelle' unisce per la prima volta su uno stesso grande palco, alcuni degli artisti più iconici ed amati della musica italiana nel mondo, con la finalità di premiare la loro lunga e spettacolare carriera consegnando per l’occasione il primo Uncls Malta Music Award.

L’idea nasce dall'intuizione del promoter Thomas Tarsia e dalla casting manager della tv italiana Paola Favale supportati dal ministero del Turismo maltese, e punta a diventare uno degli appuntamenti musicali dell’anno sull’isola. Per la prima volta in assoluto Al Bano, Riccardo Fogli, Matia Bazar e i Ricchi e Poveri si esibiranno fianco a fianco sullo stesso palco, in una serata unica aperta al pubblico e mai realizzata prima. Al Bano performer, talento versatile, ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit. Riccardo Fogli, anni di gavetta nel mondo del rock, l'entrata nei Pooh, la decisione di intraprendere la carriera solista, il rientro nella formazione per il tour 'Reunion' dei Pooh. Un vero protagonista della musica live. Matia Bazar, una band unica, 40 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 25 album, 12 presenze al festival di Sanremo con 2 vittorie e 2 premi della critica. Primo gruppo italiano ad esibirsi nei paesi Arabi, Russia e Giappone. Un nuovo progetto artistico, la continuità̀ di una storia senza età. Ricchi e Poveri, 22 milioni di dischi venduti e 30 album realizzati, una seconda giovinezza e tanti progetti futuri. Semplicemente iconici e internazionali.

Padrona di casa, madrina dell’evento e portabandiera di questa serata sarà Lorella Cuccarini che quest'anno festeggia 40 anni di carriera: la showgirl 'più amata dagli italiani'. Al suo fianco Keith Demicoli, popolare conduttore e giornalista maltese. Questo show lega in maniera indelebile sul medesimo palco, musica e intrattenimento, per uno spettacolo che si preannuncia davvero indimenticabile. «Una Notte con le Stelle» non è un semplice concerto ma un intreccio di emozioni e di momenti unici che a grande sorpresa saranno realizzati solo per il grande e caloroso pubblico di Malta. L’evento si svolge con il patrocinio di Mta – Malta Tourism Authority. Media partner dell’evento è Radio LatteMiele, emittente radiofonica nazionale che propone il meglio della musica Italiana dagli anni ‘60 ad oggi. LatteMiele ha curato la promozione in Italia dando anche la possibilità ai loro ascoltatori di vincere biglietti per il concerto e di volare a Malta. La radio ed il suo staff saranno presenti sul palco trasmettendo e documentando live da Malta i momenti più importanti della serata.