Uomini e donne, Gianni Sperti bacia concorrente: 'choc' per Maria De Filippi

E alla fine, Gianni Sperti baciò la 'dama' a Uomini a donne. La puntata del programma condotto da Maria De Filippi e trasmessa oggi 31 ottobre passa alla 'storia', si fa per dire, per l'episodio che coinvolge uno dei pilastri della trasmissione. Manuela Carriero ha lasciato il trono e, nel momento clou del programma, Gemma Galgani ha baciato il corteggiatore Bruno. A questo punto Gianni Sperti è sceso in pista nel vero senso della parola: bacio prolungato con Roberta Di Padua, dama del parterre femminile, tra lo stupore dello studio e i vani richiami di Maria De Filippi. I ripetuti "Gianni!" non hanno sortito effetto. Alla fine della sequenza, l'opinionista ha ricevuto i complimenti della partner: "Bacia davvero bene".