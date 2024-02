Vasco Rossi smentisce l'ingaggio di Mike Terrana come batterista del suo prossimo tour e dedica parole d'affetto a Matt Laug, il suo batterista storico partito per un tour mondiale con gli AC/DC. Nei giorni scorsi, infatti, era circolata la notizia che Terrana, ex batterista di band come Rage, Gamma Ray e Vision Divine, potesse essere il nuovo componente della band di Vasco a causa di alcuni video che vedevano Terrana eseguire alcuni brani della rockstar italiana.

Un giorno "non si riuscirà più a distinguere una fake news da una vera. Ecco, secondo me ci siamo già arrivati", dice Vasco in un video pubblicato su Instagram e aggiunge: "Ieri quando ho letto del nuovo batterista di Vasco Rossi sono rimasto allibito. Poi ho capito: i batteristi suonano i pezzi famosi anche per allenarsi. Fanno dei video e li mettono su YouTube". E così "qualcuno ha visto, qualcuno ha dedotto e qualcuno ha scritto" ed ecco che "la fake comincia a circolare. Ci tengo a precisare che non c’è stato alcun contatto con nessuno".

"Da fonti ufficiali e al momento opportuno sarà diffusa la composizione del gruppo per i prossimi concerti". Quanto a Matt Laug "gli voglio molto bene, sono contento che sia andato a fare il tour mondiale con gli AC/DC, e gli auguro tutto il bene di questo mondo, perché è una persona eccezionale oltre che un batterista fantastico. Avremo comunque alla batteria un personaggio di livello e di grande grande qualità".