Vera Gemma: ''Beyoncé mi ha copiato il look ma nessuno se ne è accorto…''

''Ma quale nuovo look per Beyoncé ai Grammy? Sembra una sua idea geniale ma nessuno ha fatto un minimo accenno a me. Aveva un look che è la copia esatta del mio, sono due anni che mi vesto così''. Vera Gemma, di recente candidata agli Oscar 2024 per l’Austria con il film dove interpreta se’ stessa, parla così all'Adnkronos del nuovo look di Beyoncé ai Grammy Award 2024, dove la pop star internazionale si è presentata con una nuova mise che non è passata inosservata: capelli lunghi biondo platino, cappello da cowboy e abito da uomo griffato. ''Sono onorata che un mito come Beyoncé abbia copiato il mio look - chiarisce Vera - mi infastidisce solo l'ipocrisia di alcuni giornali di moda come ‘Vogue’ o ‘Vanity Fair’. Ricordo che quando io mi sono vestita così a Venezia mi hanno subito criticata scrivendo: 'Ma un vestito da sera mai?', su di lei invece hanno scritto: 'Che meraviglia, che idea geniale', come se io non fossi mai esistita. Io quel look - ribadisce - ce l’avevo anche con il Leone d’oro in mano al Festival di Venezia, in un posto dove dimostravo il mio prestigio artistico, ma ho solo ricevuto critiche''. Vera racconta di aver appreso la vicenda il giorno dopo la premiazione ai Grammy: ''Guardo whatsapp ed era pieno di messaggi, tra cui quelli di Romina Power e Myss Keta. Ero sorpresa - svela l’attrice - poi sentendo i loro vocali loro ho capito che entrambe avevano notato che il look di Beyoncé era identico al mio. Miss Keta ha fatto tutta una sua analisi dettagliata spiegando che Beyoncé ha degli stylist che studiano tutte le realtà del mondo e prendono ispirazione da artisti che magari hanno meno eco mondiale in modo che nessuno se ne accorga. Quando ho visto il look di Beyoncé ho pensato immediatamente a quando Al Bano - prosegue Vera - accusò di plagio Michael Jackson e fu preso in giro da tutti, ma alla fine il tribunale gli dette ragione'', conclude scherzando.

(di Alisa Toaff)