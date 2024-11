Arisa è stata ospite oggi, 2 novembre, a Verissimo. La cantante si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin e ha confessato pubblicamente che oggi il suo cuore batte per una persona, di cui però non ha svelato il nome.

Arisa, l'amore ritrovato

“Io ho sofferto tantissimo in amore”, ha esordito Arisa parlando delle sue relazioni passate. “Noi esseri mani soffriamo molto per come ci comportiamo nella relazione, per la figura che facciamo alla fine e per il ricordo che rimane”, ha detto Arisa ricordando il dolore che ha provato nel passato ma che oggi è stato cancellato da un'altra persona.

Oggi Arisa è felice, ha ritrovato l'amore e la serenità: "C'è una persona nella mia vita. C’è un fidanzato, ma non voglio parlarne per scaramanzia. Sono felice, poteva andarmi peggio", ha risposto Arisa, scherzando.

Cambiando capitolo, ha poi fatto il suo ingresso in studio Samuele Carrino, il giovane protagonista del film 'Il ragazzo dai pantaloni rosa', in uscita al cinema dal prossimo 7 novembre. La colonna sonora del film porta la voce di Arisa che a Verissimo ha cantato il brano 'Canta ancora'.