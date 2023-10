Elisabetta Gregoraci e Angelina Mango oggi in studio. Domani Raz Degan, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Enrica Bonaccorti

Elisabetta Gregoraci e Angelina Mango tra gli ospiti di Verissimo, in onda oggi sabato 15 ottobre e domani domenica 15 ottobre su Canale 5. Oggi, nel programma condotto da Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci in studio con Nathan Falco, il figlio avuto da Flavio Briatore. Quindi, intervista a Angelina Mango, cantante in ascesa rapidissima dopo l'esperienza a Amici di Maria De Filippi. Dal cast di Terra amara, eccogli interpreti di Gulten (l’attrice Selin Genç) e Cetin (l’attore Aras Şenol). Spazio Grande Fratello: intervista all'ex concorrente del GF Vip, Sophie Codegoni, e poi Lorenzo Remotti, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello.

Nella puntata di domani, domenica 15 ottobre, ecco Raz Degan, cresciuto in un kibbutz in Israele, che parlerà anche della drammatica situazione in Medio Oriente. Più leggerezza con Iva Zanicchi e Orietta Berti. E ancora, Claudio Amendola e Enrica Bonaccorti, che negli ultimi mesi ha affrontato e superato un grave problema di salute. Infine, direttamente da Amici, Alessandra Celentano con l’amico Garrison.