Nuova puntata di 'Verissimo oggi, sabato 13 aprile, e domani domenica 14 dalle 16.30 su Canale 5. In studio, ospiti di Silvia Toffanin Francesca De André racconta, in un’intensa intervista, le gravi violenze subite dall’ex compagno, ora condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. Ci saranno a che Massimo Ghini e Lucrezia Lante della Rovere, protagonisti del film 'Ennio Doris – C’è anche domani'; Beatrice Luzzi con i figli Valentino ed Elia e la coppia nata a 'Uomini e Donne' formata da Brando e Raffaella. Infine, il percorso dell’ultima concorrente eliminata dal serale di 'Amici' di Maria De Filippi, la ballerina Lucia.

Domenica intervista ritratto per un’icona della musica italiana: Patty Pravo. Intervista di famiglia per Romina Power, per la prima volta in studio con i figli Romina Carrisi, diventata da poco mamma e Yari Carrisi Power. Inoltre, dopo tanto dolore per la perdita di papà Siniša, il momento pieno di gioia di Virginia Mihajlović e la storia di Giuseppe Giofrè, giudice del serale di 'Amici' e in libreria con la sua autobiografia, dal titolo 'Stidda – Il coraggio di un sogno'.

Infine, prosegue la carrellata dei volti di 'Terra Amara': questa settimana sarà la volta di Ergün Metin, l’attore che interpreta il personaggio di Vahap e di Erkan Bektaş, che nella serie è suo fratello Abdülkadir.