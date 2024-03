Da Michelle Hunziker a Eleonora Giorgi, da Mr Rain a Carolyn Smith. Sono gli ospiti che, oggi 2 marzo e domani domenica 3 marzo, Silvia Toffanin accoglierà nelle puntate di Verissimo su Canale 5.

Si comincia oggi con Caracas, il film di Marco D'Amore in sala in questo periodo. Quindi, spazio a Mr Rain che fa il punto dopo la sua partecipazione a Sanremo. In studio Eleonora Giorgi, l'attrice è alle prese con problemi di salute e combatte una malattia.

Nel menù, l'intervista ritratto per Nina Senicar, da qualche anno lontana dalla televisione italiana. Per i fans di Terra Amara sarà ospite, Aras Şenol, l'attore che nella serie di Canale 5 interpreta Çetin, insieme alla sua fidanzata Eylül Şahin. Dal salotto di Uomini e Donne, la storia d’amore tra Claudia e Alessio.

Domani, domenica 3 marzo, Silvia Toffanin chiacchierà con Michelle Hunziker che dal 6 marzo sarà protagonista in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends.

Musica e Sanremo: tocca ai Ricchi e Poveri dopo il ritorno al Festival. Quindi, ospite Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle che da tempo combatte contro il cancro. E ancora, per la loro prima intervista in tv, saranno a Verissimo i postini di “C’è posta per te”: Marcello, Gianfranco, Giovanni e Andrea. Chiusura nel segno della musica con i Cugini di Campagna.