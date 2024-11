Va in onda oggi sabato 16 novembre e domani, domenica 17, su Canale5 il nuovo doppio appuntamento con Verissimo. Gli ospiti del programma condotto da Silvia Toffanin, oggi dalle 16, sono la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice di 33 best seller venduti in tutto il mondo, che nel suo ultimo romanzo 'Cosa si prova parla della sua battaglia contro il cancro; la make-up artist e influencer Clio Zammatteo, ovvero ClioMakeUp; da 'Non è la Rai' all’esperienza al 'Grande Fratello', intervista ritratto per Eleonora Cecere. Saranno ospiti del talk show anche: Rozsa, moglie di Rocco Siffredi, e Dalila Di Lazzaro che presenterà al pubblico il suo compagno Manuel. Infine, gli ultimi risvolti sulla storia d’amore di Matilde Brandi.

Ospiti domenica 17 novembre

La coraggiosa testimonianza di Chiara Balistreri, la ragazza vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, che ha denunciato via social la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio. In studio, il momento d’oro, tra carriera e vita privata, di Salvatore Esposito, attore e scrittore affermato, in uscita con il suo ultimo romanzo dal titolo 'Le streghe di Lourdes'. Una famiglia unita nel nome della musica: a Verissimo il cantautore Sal Da Vinci con il figlio Francesco. E ancora, intervista mamma e figlia per Anna Pettinelli, tra i professori di 'Amici', con Carolina. Infine, si raccontano Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca.