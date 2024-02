Lorella Cuccarini ospite di Verissimo domani, domenica 25 febbraio, nella puntata in onda su Cabale 5. Il programma condotto da Silvia Toffanin, tra oggi e domani, propone un menù ricco come al solito.

Si parte con l'intervista ritratto a Serena Grandi e direttamente da Grande Fratello il ritorno di fiamma tra l’ex concorrente Mirko Brunetti e la sua Perla, ancora in gara nel reality condotto da Alfonso Signorini. Sempre oggi, Francesca Barra e Claudio Santamaria in studio. Per tutti i fan di Terra amara sarà ospite Selin Genç, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Gülten. Quindi spazio a Bianca Atzei e Stefano Corti, prima di passare al rapporto tra Stefania Orlando e il suo amatissimo papà Pietro.

Domani, ad un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, Enzo Iacchetti ricorderà il giornalista e conduttore. Reduce dal successo di Sanremo, sarà a Verissimo, per parlare di questo momento magico, la super insegnante di canto di Amici Lorella Cuccarini.

In studio, ospite Ilona Staller che parlerà del suo momento difficile. Da Uomini e Donne, Gianni Sperti e sua sorella Cinzia. Infine, per raccontare la sua adorata mamma Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio, sarà in studio la figlia Azzurra De Lollis.