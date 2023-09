"Con 'Porta a Porta', noi portiamo alla Rai oltre il doppio rispetto a quanto costiamo". E' quanto tiene a sottolineare Bruno Vespa, presentando nella sede Rai di Viale Mazzini la 29esima edizione del suo programma e la seconda di 'Cinque Minuti', che riparte stasera dopo il Tg1, sfidando i giornalisti presenti a fare un'inchiesta su costi ed entrate di altre trasmissioni, "perché un conto sono le fantasie e un conto sono i dati reali".

A chi gli chiede se tra le righe della sua dichiarazione si possa rintracciare un riferimento indiretto a Fabio Fazio, Vespa prima risponde 'evangelicamente'. "Voi lo dite...". Poi commenta: "Temo che Fazio sia troppo caro, altrimenti gli chiederei come si fa un contratto: in questo lui è veramente un grandissimo maestro". In ogni caso, "Fazio è andato via dalla Rai liberamente, Lucia Annunziata aveva ancora un anno di contratto: non mi pare che ci siano state epurazioni...".

(di Enzo Bonaiuto)