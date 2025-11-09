circle x black
Cerca nel sito
 

Vessicchio, Vecchioni: "A Sanremo la prima persona che ho abbracciato sei stato tu"

"Ti stringevi così forte che mi eri entrato nel costato, e piangevo non solo di gioia ma anche di dolore"

Peppe Vessicchio e Roberto Vecchioni (Fotogramma/Ipa)
Peppe Vessicchio e Roberto Vecchioni (Fotogramma/Ipa)
09 novembre 2025 | 18.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Commosso ricordo di Roberto Vecchioni per Peppe Vessicchio. Nel 2011 il cantautore per dirigere la sua 'Chiamami ancora amore' al Festival di Sanremo, che poi a sorpresa vinse quell'edizione, chiamò il direttore d'orchestra, che aveva già trionfato l'anno prima con Valerio Scanu. Prima a 'In altre parole', la trasmissione su La7 condotta da Massimo Gramellini, poi sui propri profili social, Vecchioni ha ricordato con affetto l'amico scomparso.

"E chi se lo dimentica più quel Sanremo? Quella canzone, l'abbraccio... la prima persona che ho abbracciato sei stato tu. Ti stringevi così forte che mi eri entrato nel costato, e piangevo non solo di gioia ma anche di dolore - ricorda Vecchioni - È come se fosse sparita la musica, la nostra musica, con la tua risata da napoletano vero e geniale. Ti ricorderò così, con la bacchetta alzata a dipingere il cielo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vessicchio vessicchio morto peppe vessicchio morto peppe vessicchio sanremo beppe vessicchio vecchioni sanremo vecchioni vessicchio
Vedi anche
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza