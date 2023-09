"Mi fai paura...". Via alle audizioni di X Factor 2023 e la prima puntata dello show pone subito i giudici davanti alle scelte. Ambra è in difficoltà dopo l'esibizione di Lucia Anna, studentesse di psicologia che che interpreta Sweet Dreams nella versione di Marylin Manson e non l'originale degli Eurythmics. "Non sono lucida, devo pensare", dice Ambra. Per la concorrente, però, scatta il semaforo rosso.