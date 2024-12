La finale di X Factor 2024 andrà in onda questa sera, giovedì 5 dicembre. È tutto pronto in Piazza Plebiscito a Napoli dove stasera verrà proclamato il vincitore di questa edizione tra i quattro finalisti: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives.

Quando e dove vedere la finale

A partire dalle 21:00 in diretta su Sky, in streaming su Now, e in simulcast in chiaro su TV8 prenderà il via l’ultimo atto della competizione. La finale del format, per la prima volta in assoluto, si svolgerà in esterna, con un palco allestito nel cuore di Napoli. Il palco, a forma di X, sarà il fulcro di una grande festa di popolo, con la partecipazione di migliaia di persone.

Lorenzo Salvetti, I PATAGARRI, Les Votives, Mimì sono i quattro concorrenti arrivati in finale. Achille Lauro, che entra nella storia del programma come il primo giudice a raggiungere la finale con la sua squadra al completo, è riuscito a portare in finale: Lorenzo Salvetti, I PATAGARRI, Les Votives, Mimì invece è della squadra di Manuel Agnelli.

La finale di X Factor vedrà la partecipazione di due grandi ospiti e artisti: Robbie Williams, super ospite internazionale, che presenterà sul palco "Better Man", il nuovo film di Michael Gracey sull'incredibile storia dell'inizio della sua carriera. E il cantautore Gigi D'Alessio, per un omaggio indimenticabile alla 'sua' Napoli.

Per condurre il pubblico verso lo show, dalle 20 in diretta su Sky Uno, Now e in simulcast su TV8 ci sarà l’Ante Factor condotto da Gianluca Gazzoli. La puntata speciale, della durata di circa un’ora, accoglierà ospiti e sorprese e raccoglierà le emozioni degli ultimi minuti prima dello show e soprattutto racconterà tutto quello che c’è da sapere sulla notte dell’attesissimo ultimo round di X Factor 2024.