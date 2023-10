C'è anche Fedez alla conferenza stampa di presentazione dei live di X Factor 2023, alla X Factor Arena di Assago, Milano. Dopo il ricovero per emorragie dovute a due ulcere, il rapper è tornato con il via libera dei medici al lavoro di giudice durante l'evento con i cantanti e le band che parteciperanno ai live in onda su Sky a partire dal 26 ottobre 2023. "Sono molto contento di essere qui", le parole del cantante.

Fedez

"Sto meglio, altrimenti non sarei qua", ha poi detto il rapper, aggiungendo, rispetto al tema Rai e in replica a una domanda sulla polemica dopo il mancato invito alla trasmissione 'Belve' di francesca Fagnani: "Posso dire serenamente che mi sono sentito con l'ad (Roberto Sergio, ndr) e ho avuto conversazione molto piacevole, in cui ci siamo confrontati e ci siamo chiariti".

"Non so quale sia la posizione della Rai attualmente, ma mi è piaciuto ricevere una chiamata dall'Ad e avere conversazione civile con lui, una cosa inaspettata", ha aggiunto Fedez.

Morgan

"Che giudice sarò? Temo che sarò un giudice come Morgan", scherza Morgan durante la conferenza stampa. "Questi ragazzi sanno fare rock. In Italia non sappiamo farlo, siamo troppo melensi. Se stessero in Uk, loro spaccherebbero", dice il giudice presentando gli Animaux Formidables, band della sua squadra.

Dargen D'Amico

"A X Factor c'è una gara molto avvincente. Il risultato è relativamente importante: c'è anche chi è arrivato ultimo e ha fatto una bellissima carriera", le parole di Dargen D'Amico.

Ambra

"Sono carica. Noi ci lasciamo andare. Faremo un calendario di emozioni nel 2024. Suoniamo organi vitali", dice Ambra Angiolini presentando la squadra con cui affronterà le puntate Live di X Factor.

Francesca Michielin

"Amo la musica, la musica deve sempre parlare. La cosa che mi piace è che la musica è sempre centrale, ed è una cosa che ho respirato anche da concorrente. Ho sentito molte voci potenti, ma anche fragili. Come diceva anche Simona Ventura, vedo tanti diamanti, anche grezzi, che devono essere lavorati", spiega dice Francesca Michielin alla conferenza stampa.

Laura Pausini prima ospite dei Live

"Nella prima puntata ci sarà un'ospite di talento: Laura Pausini", annuncia Antonella D'Errico, executive vice president programming di Sky Italia. "Consentitemi di fare un bentornato di cuore a Federico", ha aggiunto.