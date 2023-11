Una lunga risata. E' questo il commento di Bugo all'esclusione di Morgan da X Factor 2023. L'artista ha condiviso la nota di Sky Italia e Frementale Italia scrivendo solo "Ahahahahahahahahahahahahahahwhahwhahahahahaahahahahhahahahahahaahahahahahahahahahhaahhahahahaahhahaha". Che tra i due non corra buon sangue è noto, da quando hanno litigato sul palco di Sanremo 2020.

Morgan fuori da X Factor, cosa è successo

L'ex Bluvertigo si era reso protagonista assoluto, con polemiche e discussioni, dall'inizio alla fine, dell'ultimo live del reality, andato in onda giovedì 16 novembre. Nonostante il video in cui all'indomani della puntata aveva cercato di dare un senso alle sue parole nei confronti di rapper, oggi è arrivata la decisione "di comune accordo" di Sky Italia e Frementale Italia "di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a 'X Factor' come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato", conclude la nota.

Sanremo 2020, cosa è successo tra Bugo e Morgan

Sanremo 2020. Bugo e Morgan si presentano in gara in coppia con il brano 'Sincero'. I due vengono squalificati dalla competzione quando abbandonano il palco mentre si stanno esibendo. Morgan, invece di cantare il testo originale, ha iniziato a leggere delle parole scritte su un foglietto di carta parlando di "brutte intenzioni e le maleducazioni, la tua brutta figura di ieri sera (nella serata delle cover, ndr), la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa". Parole evidentemente rivolte al collega. A quel punto Bugo è uscito e non è più rientrato e l'esibizione è stata interrotta.

"Morgan, poco prima dell'inizio della nostra esecuzione, mi ha insultato con epiteti che non posso ripetere, dicendomi 'figlio di..., sei una mer..., fai cag..., ha insultato anche mia moglie", ha rivelato Bugo poco dopo. "Prima di salire sulla rampa della scala di noi artisti - ha raccontato - io e lui ci siamo incontrati e lui ha cominciato ad attaccare un ragazzo della nostra squadra. Gli ho detto 'basta', siamo qui per divertirci. Volevo smorzare i toni, volevo che la gente sorridesse e dicesse che figata, c'è Bugo e Morgan". In quel momento "Morgan ha cominciato ad insultarmi. Quando ci hanno chiamato sul palco lui è sceso, e io mi sono bloccato, non sapevo se uscire". Poi l'artista è sceso, ma Morgan "ha continuato a insultarmi. Non sapevo assolutamente che avrebbe modificato il testo, mi ero accorto di alcuni fogli, ma ero stanco, confuso", ha spiegato.

"Avevo detto più volte a Bugo che stavo subendo mobbing da parte dei suoi, e che Soave (il produttore di Bugo, ndr) doveva andarsene, ma lui mi rispondeva 'che cazz... dici, divertiamoci!", ha detto dal canto suo Morgan, per il quale è stato Soave "la causa di questa frattura". Poi, durante la serata delle cover, "quando ho visto che è iniziato il pezzo e Bugo si è fiondato sul proscenio e ha iniziato a cantare come un matto, facendo tutto quello che non doveva fare, lì si sono rivelati, a quel punto la cosa era certa, dichiarata", ha spiegato. "La loro bella idea era quella di dire a Bugo 'quando siamo in diretta mettiti in mostra e offusca Morgan", ha affondato Morgan.