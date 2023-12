'X Factor', parlano i Santi Francesi: "Polemiche tolgono spazio ad artisti"

"Le polemiche su 'X Factor'? Non stiamo nemmeno a discuterne, perché riteniamo che tolgano spazio a quello che conta di più, che sono gli artisti che partecipano e la musica". A parlare all'Adnkronos sono i Santi Francesi, vincitori di 'X Factor' 2022, commentando le roventi polemiche tra Morgan e gli altri giudici, in particolare che stanno caratterizzando le puntate finali del format di Sky. "Lo stiamo guardando a pezzi e molto sui social -dice il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, che l'anno scorso ha conquistato la vittoria della 16esima edizione di X Factor. E sulla vittoria finale di quest'anno, i due ammettono: "In gara ci sono dei nostri amici, che sono gli Stunt Pilots. Quindi, tifiamo per loro".

Alessandro e Mario sono fra i 12 finalisti che si affronteranno sul palco di Sanremo Giovani il prossimo 19 dicembre, sfidando i colleghi per ottenere uno dei tre posti per l'ambito festival di febbraio. L'emozione c'è, ma è controllata: "La stiamo affrontando come se non fosse Sanremo - dicono i Santi Francesi - Abbiamo proposto un po' di canzoni, siamo in gara con un pezzo in cui crediamo e faremo del nostro meglio per suonarlo". La canzone si chiama 'Occhi Tristi', ed è in radio e in digitale da oggi. "E' nata totalmente per caso, da un loop di batteria un po' jungle mentre eravamo in studio di registrazione - rivela il duo - Noi non diciamo mai fino in fondo di cosa parlano i nostri pezzi per lasciare un po' di spazio all'interpretazione, ma ci abbiamo messo dentro un po' di promesse di quelle che fanno gli artisti e che poi sono difficili da mantenere nel pratico e nella vita, ma che servono come pane per i rapporti e per l'amore".

Il ritmo ci sarà, è una promessa. "Dentro c'è un po' di jungle, drum & base, sonorità elettroniche ma c'è sempre un po' di rock Ci sono batterie vere, bassi veri - sottolineano i due artisti - Ed è un pezzo che ci rispecchia abbastanza, anche se è qualcosa di diverso rispetto al passato perché ci piace evolverci e crediamo nel fatto che il nostro debba essere un percorso". La vittoria sul palco dell'Ariston? "Conta nel momento in cui puoi decidere se vincere o arrivare secondo - dice Alessandro De Santis, fresco fidanzato dell'attrice Matilda De Angelis - Se posso arrivare primo preferisco, però come in ogni cosa che facciamo, non è il motivo per cui stiamo affrontando questo percorso". L'ansia "sì, c'è, ma la competizione no. Poi magari aumenterà lì, ma cerchiamo proprio di non viverla come una gara".

"Sanremo l'abbiamo sempre seguito, forse in modo molto più assiduo negli ultimi tre o quattro anni - dice il duo hard-pop di Ivrea - Lo consideriamo una importante rassegna di tanti artisti e noi vorremmo sfruttarlo per la gigantesca opportunità che ci dà. E poi è sempre più vicino ai giovani". Dalla vittoria di Musicultura 2021 e 'X Factor' 2022, i Santi Francesi si sono pian piano fatti conoscere sempre più al grande pubblico. A ottobre hanno firmato una personale versione, prodotta da Dade, di 'Sere Nere' di Tiziano Ferro per la colonna sonora dell’opera prima di Gianluca Santoni 'Io e il Secco', presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città. A novembre si sono esibiti al Grand Opening del Nitto Atp Finals 2023, in qualità di eccellenze della Regione Piemonte.

(di Ilaria Floris)