Il 30 ottobre click day per prenotarsi all’accesso gratuito come pubblico alla finalissima del 5 dicembre in piazza Plebiscito a Napoli

X Factor 2024 al via. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su Now si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show. Al tavolo la giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi che 'si sfidano' in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Sul palco dell’X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima e già attesissima finale 'in esterna' nella storia internazionale del format.

Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli che sarà ricco di sorprese, per il quale coloro che vorranno partecipare dal vivo potranno prenotarsi su Ticketone a partire dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre.

Il primo live

Ospite del primo live sarà Ghali, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. 58 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro in bacheca, allo scorso Sanremo ha conquistato tutti con 'Casa Mia' (Triplo Disco di Platino) e ha dominato l’estate in musica scalando le chart con 'Paprika' (Doppio Platino). Ha appena pubblicato il nuovo singolo 'Niente Panico', risultato di un viaggio personale intenso, un riflesso della sua sincerità e della crescita vissuta negli ultimi anni. Ghali sarà nel primo Live Show di #XF2024 a pochi giorni dal suo ritorno all’Unipol Forum di Milano, dove ha in programma tre date imperdibili (28 e 29 ottobre, andate subito sold out, e 15 novembre), che si aggiungono agli altri appuntamenti del 'Ghali- Live 2024', tour nei più prestigiosi palazzetti d’Italia che toccherà anche Vigevano (PV), Firenze, Roma, Bologna e Napoli.

A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta dopo le puntate delle selezioni in cui ha dimostrato empatia con i concorrenti nel backstage e mostrato tutta la sua emozione sul palco. "Sono preoccupatissima, all'una di notte di ripassavo, pensavo, studiavo. Mi scoccia sbagliare ma temo che sarà inevitabile", scherza l'artista che aggiunge: "Io ce la metto tutta. La cosa buona è che ho sempre seguito X Factor e questo aiuta".

Chi sono i 12 artisti in gara

Dopo le selezioni, tra lunghissime Audizioni, tesissimi Bootcamp e Home Visit spesso contraddistinti da scelte sofferte, si sono formati così i terzetti che arrivano ai nastri di partenza della gara. Achille Lauro porta con sé il suo X Pass nel corso delle Audizioni Les Votives, giovane band rock formata da tre ragazzi milanesi con voce, chitarra, batteria e basso; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni di Verona che nella sua cameretta prova e produce i suoi brani dal sound indie pop; I Patagarri, quartetto swing che ha fatto la sua gavetta, come loro stessi hanno dichiarato, tra i mercati di Milano.

Jake La Furia sale sul palco con Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, 28enne torinese trasferitasi a Berlino, il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica; The Foolz, quintetto rock veronese, tutti studenti tra i 20 e i 22 anni, che riempiono il palco con voce, chitarre, basso e batteria; El Ma, giovanissima (17 anni) cantante bulgara, da Sofia, che studia canto da quando ha 9 anni ed è arrivata in Italia tre anni fa.

Manuel Agnelli ha scelto Danielle, vero nome Daniel Gasperini, cantautore polistrumentista 29enne di Pesaro, che ha intrapreso una carriera solista dopo diverse esperienze in band; i Puncake, band punk formata da cinque 20enni della provincia di Arezzo molto attivi nel sociale, che cercano appunto di mettere in musica questo loro impegno; Mimì, 17enne della provincia di Monza-Brianza cresciuta ascoltando soul e jazz e che ora canta soul, indie e perfino hip hop, che alle Audizioni aveva ottenuto l’X Pass del suo giudice.

Paola Iezzi schiera Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese classe 2003 attaccatissimo alla sua chitarra che grazie alle sue origini definisce il suo animo 'Brit Punk'; Lowrah, 23enne performer e cantautrice di Pordenone, titolare dell’X Pass di Paola, appassionata di black music e ora specializzata nel genere urban; Dimensione Brama, band formata da sette ragazzi romani tutti entro i 30 che si definiscono “live show performativo che unisce musica, parole e gesti”.

I quattro giudici e i 12 ragazzi mostreranno subito le proprie carte nel primo Live Show, nella sera di giovedì 24 ottobre: gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

I Live Show di X Factor 2024 saranno tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go; il martedì successivo al primo on air saranno poi proposti alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

Tornano poi anche quest’anno gli appuntamenti che accompagnano la stagione di X Factor: ogni Live Show sarà preceduto dall’appuntamento speciale e imperdibile con l’Ante Factor, condotto dal confermatissimo Gianluca Gazzoli in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena grazie alla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti; la striscia quotidiana che accompagna i Live, X Factor Daily, già in onda su Sky e in streaming su Now dal lunedì al venerdì alle 19.20 e sempre disponibile on demand; - l’appuntamento del mercoledì, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, con il Road To, il recap del percorso dei concorrenti di X Factor 2024: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.