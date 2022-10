La Fiorentina batte 2-1 lo Spezia in un match della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Picco' della città ligure. Al vantaggio degli ospiti con Milenkovic al 14', replica Nzola al 35': il gol partita arriva al 90' ad opera di Cabral. I padroni di casa chiudono la partita in dieci per l'espulsione di Nikolaou all'82'. In classifica i viola sono undicesimi insieme alla Salernitana con 13 punti, mentre lo Spezia è 16° a quota 9.