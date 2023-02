Spezia-Juve 0-2, gol di Kean e Di Maria

La Juventus vince 2-0 sul campo dello Spezia nel match valido per la 23esima giornata della Serie A 2022-2023 e prosegue la rincorsa verso le zone europee della classifica. La Juve, penalizzata di 15 punti nel processo plusvalenze, sale a quota 32. Lo Spezia, invece, con 19 punti rimane invischiato nella zona per non retrocedere. I bianconeri allenati da Allegri trovano la vittoria con un gol per tempo, in una gara in cui i liguri creano molte occasioni ma concretizzano poco. La Juve sblocca il risultato al 32' con Kean. L'attaccante gira il cross perfetto di Kostic e buca Marchetti, entrato al posto di Dragowski: 0-1.

La rete scuote lo Spezia, che nel finale della prima frazione crea due occasioni con Shomurodov: l'attaccante, però, non punge. I padroni di casa alzano la pressione in avvio di ripresa e per un quarto d'ora abbondante il match è a senso unico. La Juve, dopo una chance sprecata da Kean al 48', fatica ad uscire dalla propria metà campo. Lo Spezia ha sui piedi la palla del pareggio, ma Gyasi e Shomurodov sprecano. Nel momento di maggiore difficoltà, i bianconeri trovano il raddoppio che chiude i giochi. Ci pensa Di Maria, al 66', a firmare il 2-0 con un diagonale che non lascia scampo a Marchetti. Un paio di parate eccellenti di Perin, dall'altra parte, blindano il risultato e bloccano ogni tentativo di rimonta ligure.