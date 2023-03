Spezia, Semplici è il nuovo allenatore

Lo Spezia riparte da mister Leonardo Semplici, scelto il sostituto dell'esonerato Luca Gotti. Arrivato oggi l'annuncio ufficiale del club ligure sul proprio sito: "Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza".

La prima gara in programma dello Spezia di Leonardo Semplici è il match contro l'Udinese in programma domenica e valida per la quinta giornata di ritorno di Serie A.

L'allenatore toscano nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato grande flessibilità nei moduli. Stando alle prime indiscrezioni, il nuovo allenatore degli aquilotti dovrebbe confermare la difesa a quattro che ha ben figurato contro la Juventus nonostante sia arrivata poi una sconfitta. A centrocampo spazio a Ekdal e Bourabia con Agudelo più avanzato. In avanti, come esterni, Verde e Gyasi.

In campo sin da subito Semplici potrebbe rilanciare Nzola, ripreso dalle noie fisiche dell'ultimo periodo. Assenti per infortunio invece i noti Holm, Zurkowski, Bastoni e Zoet. A disposizione infine il portiere Dragowski che, dopo l’uscita anticipata di domenica per un problema fisico, si candida per essere in campo dall'inizio a Udine.

Fantacalcio.it per Adnkronos