Spiagge: i cani bagnini il 25 giugno tornano sul mare di Caorle (Venezia), c'è l'evento Bauwatch con esibizioni di dog rescue, nuoto a sei zampe e molto altro

- in collaborazione con la scuola Cinofila Professione Cane e con il patrocinio della Città di Caorle

Caorle (Venezia), 19 giugno 2023 – I Rescue Dog pronti a lanciarsi tra i flutti sulla spiaggia del Villaggio San Francesco: i cani bagnini tornano sul mare di Caorle (Venezia) per la gioia dei grandi e dei piccoli, ma anche per regalare una giornata di formazione e cultura legata al mondo animale. Un evento dedicato ai proprietari di pelosi – ma anche a molti amici degli animali - pronti ad arrivare da tutta Italia e dall'estero.

«Durante questo evento - spiega Michael Brioschi Guinet di BiHoliday, coordinatore dell'iniziativa - si potranno ammirare le unità cinofile impegnate negli esercizi di salvataggio di persone in difficoltà in mare, ma si potrà anche provare l'esperienza di nuotare assieme al proprio cane, oppure essere accompagnati e seguiti dagli istruttori cinofili di Professione Cane, così il proprio amico a quattro zampe potrà testare il suo approccio con l'acqua».

«L'evento BauWatch – sottolinea Ilenia Cherubin, Dg del gruppo BiHoliday, promotrice dell'evento – vuole sensibilizzare sul tema della presenza del cane in vacanza; essere "pet friendly" significa avere una predisposizione all'accoglienza: unità abitative dedicate, la spiaggia, l'agility-dog e tutti quegli spazi e servizi indispensabili per le necessità degli amici a quattro zampe e dei loro padroni».

L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Scuola Cinofila Professione Cane e l'Istituto Nazionale di Formazione Unità Cinofile di Soccorso. L'evento Bauwatch è patrocinato dalla Città di Caorle.

Programma Bauwatch 2023

Ore 10.30 – 12.30 Dimostrazioni Dog Rescue con unità cinofile di salvataggio – Le unità cinofile di salvataggio ci mostreranno una serie di simulazioni di salvataggio in mare che vedranno la collaborazione tra unità cinofile e unità di salvataggio. Primo approccio all'acqua per tutti gli ospiti con il proprio cane – Per tutti gli ospiti che vogliono far avvicinare il proprio cane all'acqua per la prima volta, mentre per i più "esperti" c'è la possibilità di provare il "Nuoto a sei zampe" fianco a fianco del proprio amico.

Ore 16.30 – Percorso Rally Obedience ed elementi di primo soccorso lungo un percorso studiato per sviluppare una migliore empatia tra cane ed umano anche di fronte a stimoli provocati. Gli istruttori cinofili di Professione Cane inoltre forniranno dei suggerimenti di primo soccorso utili quando si è in vacanza col proprio amico a quattro zampe.

Ore 21.30 - Dog Catwalk – Sfilata canina per eleggere i cani più simpatici della giornata.

Informazioni: www.villaggiosanfrancesco.com info@villaggiosanfrancesco.com