Spiagge libere, Santanchè: "Non ho detto che vanno privatizzate"

"Non ho detto che le spiagge libere vanno privatizzate, ho detto che vanno attrezzate". Ad affermarlo è il ministro del Turismo, Daniela Santanchè intervenendo a Tg2 Post tornando sulle dichiarazioni che oggi hanno fatto polemica. "Le spiagge - sottolinea il ministro - devono essere per tutti. Ma se nessuno se ne occupa di notte sappiamo quello che succede nelle spiagge libere. Basta vedere i rifiuti. Dobbiamo attrezzarle. Diamo a chi ha meno possibilità una spiaggia pulita e controllata", sottolinea il ministro ricordando che su questo tema non ha la delega.

Per quanto riguarda la direttiva Bolkestein il ministro sottolinea: "Non possiamo rovinare 30mila imprese e ricordo che la maggioranza sono a conduzione familiare. In questi stabilimenti balneari c'è l'anima del nostro essere. Bisogna fare le cose per bene".