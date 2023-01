Spid tra Italia e Europa: cosa dice l'Ue?

Si può rinunciare allo Spid? Cosa dice l'Europa in relazione ai sistemi di identificazione?. Nella discussione che è nata nelle ultime settimane trova spazio, come elemento, anche un regolamento europeo del 2014 che garantirebbe validità a ogni tipo di contratto in tutti i Tribunali continentali.

"Da tempo, chi amministra gli stabili, usa un software che permette di effettuare le convocazioni con valore probatorio - spiega Antonello Curreli, Ceo di Multidialogo - basta scaricare un sistema, Multicerta. Tutto nasce dal regolamento europeo Eidas, che fornisce regole comuni tra gli Stati membri, per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, ed incrementa la sicurezza e l'efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business nell'Unione Europea". Una comunicazione, eseguita secondo i crismi previsti dalla norma, ne garantisce valore legale.

Identificazione certa del mittente e del destinatario, comunicazioni inalterabili, certezza temporale di partenza e arrivo. Sono questi gli elementi essenziali che il regolamento Eidas definisce per dare valore legale a qualsiasi comunicazione.

"Nella nostra realtà, che conta su almeno un milione e mezzo di persone, ci basiamo su quello che, in gergo, viene definita acquisizione forense dei consensi. Si tratta di un processo che insieme al brevetto depositato, valida l'accordo contrattuale tra amministratore e condomino in materia di comunicazioni nel condominio. Il valore probatorio dell'acquisizione forense del consenso è equivalente a quello della firma elettronica".

Una firma elettronica semplice che permetterebbe di agevolare una serie importante di azioni compiute quotidianamente, anche oltre le interlocuzioni condominiali. Il sistema è stato sperimentato nei condomini con risparmi fino al 90% dei costi che ovviamente ricadono anche sui condomini.