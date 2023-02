Spiga (SO.CREM Bologna): “Così aiutiamo a rispettare le ultime volontà delle persone che desiderano essere cremate”

L’associazione, tra le più antiche d’Italia, svolge un ruolo fondamentale per rendere possibile questa tipologia di sepoltura, scelta ormai da un terzo degli italiani per i vantaggi logistici e i minori costi.

Bologna, 13 febbraio 2023. In Italia ormai una persona su tre sceglie la cremazione come forma di sepoltura. Una volontà che però, in assenza di una disposizione testamentaria, non sempre è agevole far rispettare. Per aiutare i familiari, in un momento oltretutto segnato dal dolore, e garantire il rispetto delle ultime volontà del defunto, una soluzione più agevole e sicura è offerta dall’iscrizione a una società di cremazione. Una delle più antiche in Italia è SO.CREM Bologna, fondata nel 1889 e riconosciuta dieci anni dopo come ente morale, dal 1992 associazione di promozione sociale che ha assunto come simbolo il Cordoglio di Athena e oggi appartenente al Terzo Settore.

È anche grazie all’attività di sensibilizzazione culturale e di informazione sul tema e sulle norme della cremazione, svolta da oltre un secolo da SO.CREM Bologna, se l’Emilia Romagna è la terza regione in Italia per percentuale di cremazioni rispetto ai decessi. Una scelta in continua crescita in Italia - dove nel 2021 oltre il 34% delle sepolture è avvenuto tramite cremazione – a cui ha contribuito il riconoscimento formale da parte della Chiesa Cattolica.

Caduti molti pregiudizi culturali, gli ostacoli possono però arrivare dalla burocrazia. Per questo, oltre alla fondamentale attività culturale, SO.CREM Bologna non ha mai abbandonato la strada per cui è nata: far rispettare le volontà dei soci di essere cremati.

“Quando un socio muore – spiega la direttrice di SO.CREM Bologna, Alice Spiga – l’Associazione diventa l’esecutore delle sue volontà alla cremazione e, come tale, può farle rispettare anche in assenza di parenti o se i parenti sono irreperibili o contrari. Nel corso del tempo, siamo rimasti accanto a tantissime persone sole, o con parenti prossimi all’estero, che senza di noi non sarebbero state cremate”.

Per autorizzare la cremazione, infatti, deve emergere chiaramente la volontà della persona deceduta. Ciò può avvenire attraverso la dichiarazione del coniuge o di tutti i parenti pari ordine e grado, oppure tramite un testamento notarile oppure con l’iscrizione ad una società di cremazione.

“Quando una persona si iscrive alla nostra Associazione – continua la direttrice Alice Spiga – mette per iscritto la propria volontà di essere cremato e anche, a scelta, la successiva collocazione delle ceneri, dando poi a SO.CREM Bologna il mandato a eseguire quella disposizione”.

Una procedura, quindi, che garantisce il rispetto della volontà del socio: dal momento del decesso, SO.CREM avvia il percorso per la cremazione, evitando possibili situazioni di disaccordo tra parenti – si pensi alle famiglie allargate – e soprattutto aiutando i congiunti a venire incontro ai desideri del caro estinto.

SO.CREM Bologna, membro dal 2014 della Federazione Italiana di Cremazione (FIC) e già dal 1996 dell’International Cremation Fondation (ICF), conta numerosi iscritti non solo nel capoluogo emiliano – dove sono attivi due impianti per la cremazione – ma anche a Ferrara, Rovigo e in parte della Romagna. E non si tratta, come si potrebbe pensare, soltanto di persone anziane o malate, che ritengono prossima la propria morte. Tra gli associati ci sono soggetti di tutte le età, che vogliono aiutare il diffondersi della cremazione come pratica di civiltà, che riduce l’utilizzo degli spazi cimiteriali e contiene i costi.

“Il lato economico – conclude la direttrice Alice Spiga – non è di certo l’unico motivo per cui così tante persone oggi preferiscono la cremazione, però va considerato. Chi opta per la dispersione delle ceneri in natura, ad esempio, azzera i costi cimiteriali. Non è però una scelta per tutti: il cimitero rimane un luogo importante per il ricordo e la commemorazione dei defunti e sono ancora tante le persone che lo scelgono per la collocazione della propria urna”.

È questo che SO.CREM Bologna difende: la volontà del defunto, tanto alla cremazione quanto alla successiva collocazione delle proprie ceneri, aiutando chi resta a realizzare l’ultimo desidero del proprio caro senza impedimenti.

CONTATTI: https://www.socrem.bologna.it/