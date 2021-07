Spinazzola, infortunio grave: rottura tendine d'Achille

Rottura del tendine d'Achille per Leonardo Spinazzola. Gravissimo infortunio per l'esterno azzurro, 28 anni, che si procura la lesione nel finale del match Italia-Belgio, valido per i quarti di finale di Euro 2020. Spinazzola, uno dei migliori della Nazionale nel torneo, come riferiscono Sky e Rai va incontro ad un lunghissimo stop che compromette anche la prossima stagione con la maglia della Roma. In carriera Spinazzola ha superato un altro grave infortunio: nel 2018 si è procurato la lesione del legamento crociato del ginocchio.