“Il concetto di sostenibilità che abbiamo conosciuto finora è cambiato a causa delle emergenze che stiamo affrontando. Gli equilibri che si devono trovare in questo momento hanno messo in secondo piano gli obiettivi che ci si era dati. Mi auguro che cresca la consapevolezza da parte dei cittadini”. Lo ha dichiarato Gian Luca Spitella, Direttore Comunicazione ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a margine del Forum sostenibilità 2022.