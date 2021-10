Spoke e AWS collaborano per salvare vite di ciclisti, motociclisti, scooteristi e altri utenti della mobilità

Spoke collega direttamente gli OEM di veicoli e biciclette con i clienti vulnerabili della strada attraverso le tecnologie innovative del settore basate su modem e C-V2X (Vehicle-to-Everything).

DENVER e TORINO, Italia, 30 settembre 2021 /PRNewswire/--Spoke, una piattaforma di mobilità per la sicurezza e ricche esperienze di guida, ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Amazon Web Services (AWS) per fornire una connettività, prima nel suo genere, a ciclisti, motociclisti, scooteristi e ad altri utenti di mobilità lungo la strada, assicurandosi che siano "visti" dalle auto e possano "vedere" i veicoli e i conducenti intorno a loro.

Spoke utilizza la comunicazione diretta Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X), una tecnologia per applicazioni di sicurezza e mobilità che fornisce ai conducenti avvisi istantanei e altamente accurati 10 volte al secondo dai loro veicoli, in modo da poter agire ed evitare incidenti. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA), nel 2019 ci sono stati circa 47.000 ciclisti e 84.000 motociclisti feriti, mentre quasi 6.000 hanno perso la vita in incidenti stradali sulle strade pubbliche negli Stati Uniti. C-V2X potrebbe ridurre fino all'80% il numero e la gravità dei possibili incidenti. Ad esempio, gli automobilisti potrebbero essere avvisati che un ciclista è nel loro punto cieco quando stanno per girare a destra o i ciclisti potrebbero essere avvisati che un veicolo ne sta sorpassando un altro e che sta per entrare nella loro corsia.

"Quando crea soluzioni C-V2X, il settore spesso esclude gli utenti della strada più vulnerabili (vulnerable road users - VRU)", ha dichiarato Jarrett Wendt, CEO di Spoke. "La suite hardware e software di Spoke è un sistema connesso, primo del suo genere, che offre una comunicazione sicura e diretta per la consapevolezza contestuale e avvisi tra conducenti di veicoli a quattro e a due ruote. Quando si tratta di salvare vite umane, non ci potrebbe essere partner migliore di AWS per la fornitura di servizi, la velocità e l'affidabilità all'avanguardia che ci consentono di fornire ciò che definiamo "vulnerable road-user-to-everything", o VRU2X™."

I servizi AWS offrono la velocità, la scalabilità e la sicurezza richieste da Spoke per fornire agli utenti una guida più approfondita e personalizzata per quanto riguarda sicurezza e navigazione, tra cui l'ingestione dei dati in tempo reale e l'analisi dello streaming per i dati di sicurezza e connettività VRU2X, nonché l'apprendimento automatico e i servizi di intelligenza artificiale.

"Basandosi su AWS, Spoke Safety ha le prestazioni, la scalabilità e la vasta gamma di servizi necessari per creare una piattaforma di mobilità che garantisca la sicurezza di tutti sulle nostre strade", ha dichiarato Bill Foy, Director di Worldwide Automotive Specialist Solutions, AWS. "Non vediamo l'ora di aiutarli a introdurre questa offerta, prima nel suo genere, sul mercato e a far crescere la loro attività negli anni a venire, attraverso dispositivi e casi d'uso."

AWS alimenterà inoltre un archivio di dati globale che collegherà i produttori di apparecchiature originali (OEM) per biciclette e altri tipi di mobilità leggera con i loro consumatori. Il portafoglio software Spoke consente agli OEM e ai consumatori di personalizzare la combinazione delle funzionalità utente. È possibile accedere ad applicazioni come notifiche del traffico VRU2X™, navigazione su strada più sicura, servizi di sicurezza ed esperienze di guida, salute e fitness attraverso uno smartphone o il display Spoke tramite l'App Spoke Safety (raggruppata in funzionalità Safety + Ride Enriching). Il display, insieme all'hardware connesso, innovativo e di dimensioni VRU, alle telecamere e alle luci di Spoke, completa un ecosistema di trasporto che letteralmente mette sulla mappa ciclisti, motociclisti e altri utenti della mobilità leggera.

Spoke sta collaborando con diverse parti interessate, tra cui Qualcomm Technologies e OEM di veicoli, biciclette, scooter e motocicli, per ottenere il massimo impatto su sicurezza, applicazione e numero di utenti. Il portafoglio Spoke sarà lanciato con i partner OEM di biciclette, motociclette e scooter nel 2022.

"In qualità di innovatori e implementatori leader del settore di premiati software connessi trasformativi, sistemi di infotainment e hardware per la mobilità, sapevamo che era tempo di includere in modo semplice ed elegante i nostri utenti della strada più vulnerabili nell'ecosistema dei trasporti intelligenti e costruire la nostra connessione reciproca. La collaborazione con Spoke e AWS rende tutto questo possibile. AWS ci consente di muoverci rapidamente e su scala, il che è fondamentale per sbloccare la comunicazione digitale diretta che collega in forma anonima tutti gli utenti, l'infrastruttura intelligente e gli OEM", ha sottolineato Wendt.

Per immagini Spoke e altri asset, visitate il Spoke Media Hub.

Informazioni su Spoke

Spoke porta la sicurezza stradale a un livello completamente nuovo. Stiamo creando sinergie tra le ultimissime tecnologie e i prodotti di partner leader nel settore per fornire soluzioni CV2X e via modem trasformative e prime nel loro genere, in grado di darci nuova tranquillità nei nostri spostamenti quotidiani, nei viaggi di lavoro e di avventura. Spoke si dedica a proteggere i più vulnerabili sulle nostre strade collegandoli agli utenti dei veicoli e all'ecosistema della mobilità che li circonda.

Amy Ford / External Affairs amy.ford@spokesafety.com +1 303-514-4913 www.spokesafety.com

