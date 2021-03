"Sport è salute, deve riaprire", protesta Fdi alla Camera

Roma, 9 mar. (Adnkronos)

Il settore dello sport, dalle palestre alle piscine fino ai circoli, deve riaprire in sicurezza al più presto e il governo, nel contempo, deve conferire in tempi rapidi la delega sullo Sport, che non è stata ancora assegnata dopo la nomina dei ministri e dei sottosegretari. La richiesta arriva da Fdi, tramite il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Fratelli d'Italia ha protestato in aula perché un comparto, che "occupa e interessa milioni di italiani" è senza certezze sul futuro.

"Sport è salute - ha ricordato Lollobrigida, sottolineando lo slogan della manifestazione nazionale del settore che è stata indetta per oggi - in un momento come questo, di emergenza sanitaria, è utile che migliaia di impianti sportivi restino chiusi? Non è invece opportuno che, applicando i protocolli di sicurezza, queste strutture possano riaprire? Sono centinaia di migliaia le persone che lavorano nell'ambito sportivo e milioni i cittadini italiani che si dedicano all'attività fisica".

"Chiedo al governo, a chi in questo momento si occupa dello sport - ha concluso Lollobrigida - che venga in aula a riferire quale è lo stato di questo comparto, quali ristori si intendono mettere a disposizione immediatamente" per evitare il collasso del settore sportivo.