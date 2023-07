Sport, il 23 giugno al Coni 'Fair Play for Life'

"Il prossimo 23 giugno, nel Salone d’Onore del Coni, alle ore 9.30 con i preliminari di rito e l’inizio delle premiazioni dalle ore 10.00, le inappuntabili regole del Fair Play inaugureranno l’iniziativa “Fair Play for Life”. Si rafforzerà così il già proficuo impegno profuso negli anni dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduto da Ruggero Alcanterini". Lo annuncia l'organizzazione con una nota. "Con il patrocinio del Coni e di Sport e Salute, in collaborazione strategica con Acsi - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero presieduta da Antonino Viti, e il supporto dell’ Associazione Culturale Occhio dell’Arte Aps condotta dalla giornalista della Stampa Estera Lisa Bernardini. Partners per il 2023 Fujifilm e Ona (Osservatorio Nazionale Amianto) guidata da Ezio Bonanni".

"Versante Informazione: premiati i giornalisti Agnese Pini, Bruno Luverà, Andrea Purgatori, Osvaldo Bevilacqua, Massimo Cicatiello, Matteo Cotellessa, Michele Bruccheri, Talal Khrais, Elettra Ferrau’. E Radio Esercito. Fronte Sport: il presidente della Fitd (Federazione Italiana Tecnici Danza Sportiva) Walter Santinelli, l’olimpionica Diana Bacosi, le spadiste Mariaclotilde Adosini ed Emilia Rossatti, la FairPlay school Latina (encomiabile scuola calcio gratuita, equa ed inclusiva) e un premio alla memoria a Rita Duchi, scomparsa prematuramente e pietra miliare della maratona Roma - Ostia e di molti altri appuntamenti legati allo sport nazionale ed internazionale".

"Per lo Spettacolo, award a Pascal Vicedomini e al compositore e direttore d’orchestra Marco Werba. Infine, per il multiforme contenitore Societa’, premi alla Banda dell’Esercito Italiano (che eseguirà un concerto breve, ma intenso ), al Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, al Prof. Maurizio Gerecitano, al Prof. Marcello Migliore, all’artista Marina Rossi, a Renzo Mario De Ambrogi, all’insegnante salesiana Suor Maria Trigila ed anche un premio alla memoria a Rita Atria, giovane diciottenne simbolo della ribellione contro il crimine. Tra gli argomenti toccati: le regole corrette dell'informazione, la lotta alla mafia a partire dall'insegnamento scolastico (con la presenza del cortometraggio “La verità vive”, opera dei ragazzi della Scuola don Bosco Villa Ranchibile di Palermo) e la tutela della salute. La manifestazione – trasversale – sarà dedicata ai giovani, con un inno dal titolo omonimo appositamente composto dal musicista internazionale e sound designer Davide Perico. Numerosi i mediapartners. Dirette social a cura di Eurocomunicazione. Riprese video : Ona e Alessandro Scarnecchia".