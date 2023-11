Sport, 'Me and My Winter Games' vince a 'Sport movies & tv 2023' nella sezione dedicata

"Me and My Winter Games", l'unico film animato autorizzato dal Comitato Internazionale Olimpico per I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Pechino 2022, ha conquistato la “Ficts Guirlande d'Honneur”, nella Sezione "Movies" a “Sport movies & tv 2023”, Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura sportiva, a conclusione del Circuito Internazionale “World Ficts Challenge” (20 Festiva nei 5 Continenti) all’insegna dello Slogan “Culture through sport”.

L’evento è organizzato - in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 - dalla Ficts – Fédération Internationale Cinéma Tèlevision Sportifs (130 Nazioni affiliate - presieduta dal Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Cio), unica Federazione del settore riconosciuta dal Cio - Comitato Internazionale Olimpico per il quale promuove i valori dello sport ed il significato socioculturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Il film "Me and My Winter Games" riunisce molti personaggi dei cartoni animati cinesi e le mascotte dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Pechino 2022, Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon. Più di 30 noti personaggi dei cartoni animati di varie generazioni si riuniscono per interpretare una storia a più capitoli sull'unità, i sogni e il coraggio.

"Sono così felice che il nostro film abbia vinto il premio. È un grande onore e un incoraggiamento per i 1.300 disegnatori che hanno partecipato alla produzione del film. Siamo così orgogliosi che i personaggi dei cartoni animati cinesi incontrino i loro fan all'estero. Dimostra che i produttori di film d'animazione cinesi sono eccellenti", ha dichiarato Wang Zheng, regista di "Me and My Winter Games".

Diciassette film e video dalla Cina sono stati selezionati per l'edizione 2023 del World ficts challenge, tra i quali cinque sono stati nominati in diverse sezioni e due hanno vinto la Guirlande d'Honneur, quindi "Me and My Winter Games" e "Beijing 2022", il film ufficiale delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Per valorizzare le esperienze delle due Olimpiadi ospitate da Pechino e creare sinergie con i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, Il 9 novembre, presso il Centro Internazionale di Brera di Milano, si è tenuto il simposio tematico “Il fascino eterno delle Città Olimpiche – Il Patrimonio olimpico e lo sviluppo regionale”. L’evento è stato organizzato dalla Beijing Olympic City Development Association e presieduto da Franco Ascani, presidente della Fédération Internazionale Cinéma Télévision Sportifs. Vi hanno preso parte vari personaggi cinesi e italiani, i quali Liu Kan, Console Generale cinese a Milano; Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia; Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia; Gao Yunchao, vice segretario generale della Boda; Ms. Huang Qing, Deputy Head of International Relations Department Boda ; Huang Jianjun, vice assessore allo sport di Zhangjiakou; Claudio Arrigoni, Esperto di Giochi Paralimpici; Fausto Narducci responsabile per gli sport olimpici Sport Week e Iacopo Mazzetti, Sustainability and Legacy della Fondazione Milano Cortina 2026.