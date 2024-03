Sport, territorio e meritocrazia i tre pilastri della prima edizione del Galà delle Eccellenze

Presenti più di 250 persone al palazzetto dello sport di Villadose per assistere al Galà delle Eccellenze. L’idea di base – quella di dare i giusti meriti ai cittadini villadosani che nel corso del 2023 si sono contraddistinti – viene dall’assessore allo sport Davide Aggio. I premiati sono stati 31 e tra di loro i riflettori sono stati puntati su tre atleti della Rhodigum Boxe società affiliata ASI: Aurora Rossi, vice-campionessa nazionale nella boxe light, Eros Zamboni, campione del mondo juniores ASI, e Sidibe Dian Oury campione del mondo seniores ASI.

La serata ha riservato momenti toccanti come le dichiarazioni di Sidibe, il giovane pugile arrivato dalla Guinea alcuni anni fa che ha trascorso parte della sua adolescenza in una casa-famiglia nella frazione di Cambio di Villadose: “Dopo essere uscito dalla comunità ho avuto la fortuna di trovare una famiglia che sin da subito mi ha voluto bene, la Rhodigium Boxe. Dal mio passato difficile trovo la forza per affrontare le sfide che la vita mi proporrà”.

Il fondatore della Rhodigium Boxe Roberto Frigato, visibilmente commosso, si è congratulato con i suoi atleti per aver raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati e li ha incoraggiati a dare sempre il massimo.

A conclusione della serata il sindaco Pierpaolo Barison si riteneva soddisfatto del successo straordinario della manifestazione e si definiva orgoglioso di rappresentare la sua comunità, capace di generare eccellenze sul fronte sportivo e sociale.

