1000 miglia, Bonomi: "Edizione nuova da vedere e da seguire. Già orientati al 2026"

“E’ una 1000 Miglia nuova da vedere e da seguire. Quest'anno ci sono passaggi molto importanti: Torino, Genova e anche Solomeo. Quindi credo che sia nuovamente qualcosa di entusiasmante. Stiamo già pensando alle 1000 Miglia 2026”. Con queste dichiarazioni Aldo Bonomi, presidente Automobile Club Brescia, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione della settimana della 1000 Miglia 2024, la gara d’auto d’epoca per eccellenza nel panorama italiano, che partirà martedì 11 e si concluderà sabato 15 giugno. La quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa sarà divisa in cinque tappe per oltre 2.200 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.