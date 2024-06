1000 miglia, Piantoni: "Edizione speciale, passeremo da Torino e Genova, orgoglio per gli appassionati"

“Quest'anno sarà un'edizione ancora più speciale: passeremo da Torino e da Genova, quindi si ripercorrono le strade di due edizioni di 1000 miglia storiche. Questo per gli appassionati è sicuramente un motivo di orgoglio”. Lo ha detto Alberto Piantoni, amministratore delegato 1000 Miglia srl, in occasione della conferenza stampa di presentazione della settimana della 1000 Miglia 2024, la gara d’auto d’epoca per eccellenza nel panorama italiano, che partirà martedì 11 e si concluderà sabato 15 giugno. La quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa sarà divisa in cinque tappe per oltre 2.200 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.