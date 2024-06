1000 miglia, Saottini: "Edizione affascinante e impegnativa, prima tappa a Torino, poi Genova, non capitava dal ‘47"

“Sarà una 1000 Miglia affascinante e impegnativa: sono più di 2200 km che vengono percorsi in senso antiorario. Quindi prima città di tappa sarà Torino, poi ci fermeremo a Genova il giorno successivo. Queste sono due grandi novità che non si presentavano dal 1947-48”. A dirlo Beatrice Saottini, presidente 1000 Miglia srl, a margine della conferenza stampa di presentazione della settimana della 1000 Miglia 2024, la gara d’auto d’epoca per eccellenza nel panorama italiano, che partirà martedì 11 e si concluderà sabato 15 giugno. La quarantaduesima rievocazione della Freccia Rossa sarà divisa in cinque tappe per oltre 2.200 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.