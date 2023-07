1000 Miglia verso il traguardo, Vesco vicino al record

Le magnifiche vetture storiche della 1000 Miglia hanno da poco superato il chilometro numero 2000 e, agli sgoccioli di 5 tappe tanto impegnative quanto affascinanti, restano da affrontare le ultime Prove Cronometrate, 4 Controlli Timbro e 2 Controlli Orari. Ad Andrea Vesco e Fabio Salvinelli con la loro Alfa Romeo 6c 1750 Zagato del 1929 spetta l’onere di difendere il primo posto in classifica da Fontanella e Covelli su Lancia Lambda Spider Tipo 221 del 1927 e Belometti Bergomi, con lo stesso modello ma del 1929. Dopo l’arrivo a City Life della serata di ieri, Matteo Marzotto ha detto la sua sull’edizione di quest’anno e sull’esperienza vissuta a bordo della Maserati C20 Cielo del progetto 1000 Miglia Autonomous Drive: “Questa corsa deve continuare ad essere un contenitore di cose belle del passato sempre rivolta al futuro. Dobbiamo mostrare un Italia che vive, che pensa e che lavora a prodotti più belli. Ho parlato con tanti equipaggi stranieri e vi assicuro che non hanno dubbi: 1000 Miglia è davvero la Corsa Più Bella del Mondo”.

A Milano, dopo la partenza della prima auto da corso Sempione alle 7:30, il convoglio è arrivato a Porta Venezia per il controllo Timbro dinnanzi alla sede dell’Automobile Club. Prima di lasciare la città, c’è stato spazio anche per l’ultimo atto delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare presso la sede della Prima Regione Aerea. Dopo 8 Prove Cronometrate concatenate nella zona di Treviglio, ci sarà il passaggio da Stezzano e dal Kilometro Rosso innovation district, polo privato scientifico e tecnologico leader in Europa.

Immancabile la tappa da Bergamo, Capitale della Cultura 2023 insieme a Brescia, che ospiterà fra le mura di città alta le ultime Prove Cronometrate della manifestazione che, insieme alle Prove del primo giorno disputate a Brescia sulla salita del Castello, assegneranno il Trofeo dedicato a “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”. Passando dalla costa meridionale del Lago d’Iseo gli equipaggi faranno rotta verso Brescia passando per Provaglio, Ospitaletto, Rodengo Saiano e Gussago, dove faranno l’ultimo Controllo Timbro. Le auto arriveranno a Brescia per il consueto bagno di folla in sfilata sulla pedana di Viale Venezia.