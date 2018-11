La Lazio vince contro il Marsiglia e si qualifica

(Foto Afp)

La Lazio supera il Marsiglia nella quarta giornata del gruppo H di Europa League e ottiene matematicamente la qualificazione al turno successivo. Dopo un primo tempo vivo e combattuto, la gara si sblocca al termine della prima frazione con Marco Parolo, abile a svettare di testa per il gol dell'1-0. Nella ripresa la Lazio raddoppia al 55mo: assist di Ciro Immobile per Correa, che non sbaglia. Riapre i giochi Thauvin cinque minuti più tardi siglando il gol del 2-1 ma il risultato non cambia più. Con questa vittoria la Lazio ottiene la qualificazione, eliminato invece dalla competizione il Marsiglia, allenato dall'ex romanista Rudi Garcia.