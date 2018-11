Gp Brasile, pole di Hamilton

(Afp)

Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota della Mercedes, che in stagione partirà per la decima volta in prima posizione, fa registrare il nuovo record della pista a Interlagos col tempo di 1'07''281, alle sue spalle la Ferrari di Sebastian Vettel, +0''093. "E' stata una qualifica molto difficile, con il vento variabile non sapevamo cosa aspettarci" commenta il campione del mondo Lewis Hamilton. "La Ferrari era molto veloce, abbiamo lavorato moltissimo con gli ingegneri cercando l'assetto migliore possibile per la macchina". "Non pensavo di aver fatto un giro così buono visto che avevo avuto problemi in un paio di punti -prosegue il britannico della Mercedes. E' sempre un piacere essere qui, i tifosi adorano me ed io loro. Strategia gomme? Vedremo domani, speriamo di poter sfruttare nella maniera migliore la situazione".

Scatteranno dalla seconda fila la Mercedes di Vallteri Bottas, +0''160, e la rossa di Kimi Raikkonen, +0''175. Dietro le due Red Bull con Max Verstappen, +0''497, e Daniel Ricciardo, +0''499.