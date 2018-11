Il Cagliari rimonta, 2-2 con la Spal

(Fotogramma/Ipa)

Finisce 2-2 l'anticipo della 12esima giornata di Serie A tra Spal e Cagliari. Dopo aver chiuso avanti il primo tempo grazie al gol di testa di Petagna al 3', la squadra di casa trova il raddoppio al 71' con Antenucci ma la reazione dei sardi non tarda ad arrivare e nel giro di 5 minuti, 73' e 76', Pavoletti e Ionita ristabiliscono la parità.

Il risultato frutto della sfida giocata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara lascia l'amaro in bocca alla Spal che sperava di tornare al successo dopo 2 ko consecutivi. In classifica l'11 di Semplici sale a 13 punti, uno in meno del Cagliari reduce dalla sconfitta dello Stadium per 3-1 contro la Juventus.